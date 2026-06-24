Luiz Richel Matias da Rocha, de 19 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental durante uma caça em uma fazenda do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão, na região sudeste de Goiás. O jovem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital, segundo a família.\nO acidente aconteceu por volta das 21h de terça-feira (23). De acordo com a Polícia Civil (PC), Luiz estava com o tio e um amigo, e ao manusear uma espingarda, acabou a segurando pelo cano, ocasião em que ela disparou e o atingiu. O caso é investigado como morte acidental.\nAo POPULAR, a prima do jovem, Nicole Miranda, disse que eles estavam em uma canoa na fazenda do avô caçando patos quando ocorreu a tragédia. Segundo ela, a polícia foi até o local e ajudou a conduzir Luiz até um hospital de Catalão.