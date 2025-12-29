Um jovem de 23 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo na tarde desta segunda-feira (29), na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 15h, nas proximidades da Faculdade Alfa, no sentido Shopping Passeio das Águas. Informações iniciais apontam que a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida por um veículo modelo Land Rover Velar, considerada um SUV de luxo.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, apenas constatou o óbito. A ocorrência foi registrada na altura da Vila João Vaz e até a última atualização desta reportagem, a Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.\nSegundo a TV Anhanguera, a Polícia Militar informou que o motorista relatou ter tentado desviar do pedestre e, na manobra, chegou a colidir com outro carro, mas, mesmo assim, o jovem acabou sendo atropelado. Ainda de acordo com a emissora, o rapaz estava sem documentos e aparenta ser uma pessoa em situação de rua.