Um jovem, identificado como Laemesson Aparecido Pereira Nascimento, morreu após sofrer um mal súbito e cair de um elevador de armazém em Silvânia, no sudeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado dentro de um veículo, já sem vida.
O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (3). De acordo com a corporação, conforme relatos de testemunhas, ele havia reclamado de falta de ar mais cedo.
Após passar mal, ele caiu de uma altura aproximada de um metro, segundo depoimento dado aos militares, que fizeram o acompanhando do veículo em que ele estava.
A reportagem também entrou em contato com as polícias Científica e Civil para apurar as diligências e possíveis investigações do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.