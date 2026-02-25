Um jovem de 24 anos morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada da última segunda-feira (23), no Setor Campinas, região Centro-Oeste de Goiânia. O caso teve início após a PM seri acionada para atender uma ocorrência de roubo. Segundo informações da polícia, o homem teria tentado roubar o celular da mulher na saída de uma igreja, fugindo logo em seguida.\nCom base nas características repassadas pela vítima, a polícia iniciou as buscas e localizou o suspeito em uma residência no mesmo setor. Segundo a corporação, ele estava com uma arma, utilizada na tentativa de assalto.\nPF cumpre mandados em Goiás em operação contra desvio de emendas\nAcidente entre van e caminhão deixa 9 feridos na BR-020, em Formosa\nMP recorre de absolvição de réu por estupro de adolescente de 12 anos\nAo ser abordado, o homem teria entrado em confronto com a equipe e, durante a troca de tiros, acabou ferido. Os policiais solicitaram socorro médico, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.