Uma jovem identificada como Rayssa Caetano Pereira da Silva, de 20 anos, morreu em um acidente após perder a direção da motocicleta e bater em um objeto, em Goiânia. A causa do que a fez sair do trajeto está sendo apurada pela perícia, de acordo com o delegado Paulo Ludovico, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).\nO acidente aconteceu por volta das 11h40, na Rua Irmã Cibele de Aquino Sales, no Residencial Monte Pascoal. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a vítima da queda de moto. Segundo a corporação, a jovem foi encontrada caída de lado, inconsciente e com a respiração irregular.\nOs socorristas iniciaram os protocolos de emergência para conter hemorragias e estabilizar a coluna da motociclista com um colar cervical. No entanto, durante o atendimento, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de reanimação, incluindo massagem cardíaca e o uso de um desfibrilador, por cerca de 20 minutos.