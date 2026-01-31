Marlon Teixeira, de 25 anos, dirigia o carro (Reprodução/Comando de Policiamento Rodoviário de Goiás/Redes sociais)\nUm jovem de 25 anos morreu após uma batida entre um carro e um caminhão na GO-164 na madrugada deste sábado (31). Marlon Lafaiete Teixeira Junior estava dirigindo o carro quando colidiu de frente com o caminhão, na estrada entre Mozarlândia e Nova Crixás.\nSegundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR-GO), o acidente ocorreu por volta de 4h40. O caminhão e o carro trafegavam pela GO-164, quando, na altura do KM 657, ocorreu a colisão frontal.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima que estava presa entre as ferragens, e morreu no local. O homem que dirigia o caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.\nEm seguida, o CPR-GO encaminhou o caso para a Delegacia de Polícia Civil de Aruanã, onde a autoridade policial acionou a Polícia Técnico-Científica e o IML da cidade de Goiás.