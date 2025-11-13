Vítima foi encontrada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros; amigos lamentaram a morte nas redes sociais (Reprodução/Instagram Luiz Eduardo Lopes)\nUm jovem identificado como João Victor Lopes, de 25 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na GO-403, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (12).\nApós o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local encontrou o jovem caído no meio da pista e já sem vida. Segundo relato de uma testemunha, João Victor, ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo e colidiu contra o guard rail.\nMorre o ex-presidente da Câmara de Anápolis\nHomem morre após levar choque em fio de internet dentro de casa, diz polícia\nJovem é arrastada por ex ao se pendurar em carro para tentar recuperar veículo; vídeo