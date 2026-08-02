-POP_Incendio_CarroMoto_020826 (1.3440204)\nUm jovem de 21 anos, identificado como Higor Santos Carvalho, morreu após se envolver em um acidente de moto na Avenida Genésio de Lima Brito, no Jardim Balneário Meia Ponte, região Norte de Goiânia (assista ao vídeo acima). O acidente entre a moto e um carro aconteceu na madrugada deste domingo (2), segundo o Corpo de Bombeiros.\nPor conta da batida, houve um incêndio e os dois veículos foram destruídos pelas chamas. O motociclista teve a morte confirmada no local e o motorista do carro não foi encontrado, segundo os bombeiros.\nMadrasta das crianças que morreram em acidente na GO-139 estava grávida, diz bombeiro\nAcidente que matou filhos de 1 e 9 anos de professor da UFG envolveu caminhão e picape, diz PRF\nApós controlar o incêndio, os bombeiros também realizaram a limpeza da pista, retirando uma mancha de óleo deixada pelos veículos no local. Segundo a corporação, o material oferecia risco de novos acidentes.