Carro ocupado por Douglas Fernandes ficou destruído após a batida (Reprodução / Instagram Douglas Fernandes e Arquivo pessoal)
Um motorista, identificado como Douglas Fernandes, morreu na madrugada deste sábado (1º) após capotar o carro na GO-433, próximo à uma pousada, na zona rural de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz L 1620. Outras duas pessoas ficaram feridas.
Pelas imagens, é possível ver que o carro, modelo Chevrolet Celta, cor preta, ficou destruído após a batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência. Antes de resgatar as vítimas, eles fizeram o isolamento da área e o desligamento da bateria do caminhão.