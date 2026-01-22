Natasha Eduarda Alves de Sá morre após ser atacada com nove golpes de faca (Reprodução / Redes sociais)\nNatasha Eduarda Alves de Sá, 21 anos, que foi morta após ser esfaqueada em um supermercado de Iporá, na região oeste do estado, tinha uma vida cheia de amor e planos, segundo os amigos. Natural de Piranhas, na mesma região, ela era filha de um colaborador municipal da cidade. Um ex-funcionário do supermercado foi preso suspeito pelo crime.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.\nNas redes sociais, Iarla Mendonça, melhor amiga de Natasha que mora em São Luís de Montes Belos, escreveu uma carta aberta demonstrando seu luto e homenagem.\nVocê era luz. Era riso fácil, abraço seguro, presença que acalmava. Era aquela pessoa que sabia ficar, mesmo quando tudo doía. E hoje, eu fico aqui tentando entender como alguém pôde arrancar de nós uma vida tão cheia de amor. Dói pensar nos planos que não serão vividos, nas conversas que ficaram pela metade, nas risadas que agora ficam só na memória. Você não merecia partir assim”, declarou.