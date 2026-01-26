Natasha Eduarda Alves de Sá morre após ser atacada com nove golpes de faca (Reprodução / Redes sociais)\nA Polícia Civil investiga a morte de Natasha Eduarda Alves de Sá, de 21 anos, esfaqueada dentro de um supermercado em Iporá, no oeste goiano. O principal suspeito do crime é um ex-funcionário do estabelecimento e amigo da vítima, que foi preso em flagrante. Apesar da prisão, o caso ainda não teve o inquérito concluído e segue em apuração.\nDe acordo com a polícia, Natasha foi atingida por nove golpes de faca enquanto trabalhava. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.\nO delegado responsável pelo caso, Bruno Ferreira, informou que o suspeito fugiu logo após o ataque, mas foi localizado e preso na quarta-feira (21), nas proximidades do supermercado, após buscas realizadas por equipes da Polícia Civil.