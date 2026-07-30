Jainy Barbosa Chaves e a mãe Maria Raimunda Barbosa Souza (Reprodução / TV Anhanguera)\nJainy Barbosa Chaves, de 29 anos, uma das vítimas mortas em chacina, em Goiatuba, se declarou à mãe antes de ser assassinada. O suspeito, Leonardo José de Araújo, de 43 anos, ligou para a mulher dizendo que iria matar a filha dela, e, ao final da ligação, a jovem disse: “Me perdoa, mãe. Eu te amo”. Esse relato é de Maria Raimunda Barbosa Souza, mãe de Jainy, em entrevista à TV Anhanguera. Leonardo continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave, após tentar tirar a própria vida.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar.\nSegundo a mãe, inicialmente atendeu a ligação achando que era a filha, mas o suspeito que havia feito a chamada.\nEu falei: 'Oi, minha filha, tudo bem?'. Ele disse: 'Aqui não é ela. Você sabia que a sua filha vai morrer?'. Eu disse: 'Que isso? Pelo amor de Deus'", relatou.