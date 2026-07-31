Jainy Chaves, de 29 anos, foi morta pelo namorado em Goiatuba, município do sul de Goiás. (Reprodução/TV Anhanguiera)\nA jovem Jainy Chaves, de 29 anos, morta na chacina que deixou três vítimas em uma fazenda na zona rural de Goiatuba, no sul de Goiás, na noite de terça-feira (28), havia realizado recentemente o sonho de comprar o próprio apartamento. Segundo a irmã dela, Mileide Maiara Barbosa Souza, o imóvel havia sido adquirido há cerca de seis meses, e Jainy estava mobiliando o local e organizando a nova fase da vida quando foi assassinada pelo namorado. Além de Jainy, morreram também Beatriz Soares, de 27 anos, e Nahtan Campos, de 35 anos.\nAo POPULAR, nesta sexta-feira (31), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que o suspeito do crime, Leonardo José de Araújo, que atirou contra o próprio corpo, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia, e respira com ajuda de aparelhos. Até a publicação desta reportagem, a defesa dele não havia sido localizada pela reportagem para se manifestar.