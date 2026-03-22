A repórter da TV Anhanguera, Ludmilla Rodrigues, apurou no local que a mulher teria suspeitado de uma traição e pediu o celular do companheiro, ocasião que foi iniciada a briga. (Reprodução / Instagram Raiane Santos)\nA jovem Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, morta pelo namorado André Lucas da Silva Ribeiro no Residencial Eldorado na região oeste de Goiânia, havia se mudado para a capital há duas semanas para morar com ele, informou a Polícia Civil (PC). Segundo a delegada Priscila de Souza (Deaem), o casal dividia a residência com um amigo e enfrentava conflitos constantes; o crime teria sido motivado por ciúmes. André Lucas foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).\nVeja o vídeo na reportagem do g1: Suspeito envia vídeo à mãe após matar companheira em condomínio de Goiânia: ‘Não aguentava mais ela’