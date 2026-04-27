A jovem Maria Emília Silva Rodrigues, de 19 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento, segundo uma amiga da vítima. O crime aconteceu na madrugada de domingo (26), em uma festa na cidade de Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.\nDe acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu durante o evento em comemoração aos 34 anos da cidade. Ao chegar ao local, os militares encontraram Filipe Solidonio de Araújo já contido pela população. Maria Emília e uma outra pessoa ferida, que tentou impedir o crime, foram socorridas e levadas para um hospital.\nSegundo a Polícia Civil, Filipe Solidonio foi preso por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. O POPULAR apurou que Filipe passou por audiência de custódia na tarde deste domingo (26) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça.