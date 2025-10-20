Bárbara Valim Silva, de 28 anos (Reprodução / Redes sociais)\nBárbara Valim Silva, de 28 anos, jovem morta a tiros pelo ex-companheiro dentro de um condomínio, em Goiânia, tinha dois empregos e sonhava em terminar a faculdade de fisioterapia, segundo a amiga dela, a pastora Jevylla Fernanda. O suspeito, que tinha uma medida protetiva para não se aproximar da vítima após agredí-la, foi preso suspeito pelo feminicídio.\nA Bárbara era uma pessoa maravilhosa. Uma menina nova, cheia de sonhos, fazendo faculdade, fez o curso de técnico de enfermagem. Ela trabalhava em dois empregos. Ela falou pra mim que estava sonhando, sonhando. Ela falava pra mim que ia terminar a faculdade de fisioterapia. Comprou um carro”, revelou a amiga à TV Anhanguera.\nO suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Ao POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representou o investigado, informou que não comentará sobre o caso.