Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos (Reprodução/Instagram Raiane Santos)\nA jovem Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, foi morta com uma facada pelo namorado dentro de um apartamento no Residencial Eldorado, região oeste de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes.\nQuando aconteceu o crime?\nO crime aconteceu no dia 20 de março, após Raiane Maria Silva Santos e o namorado André Lucas da Silva Ribeiro discutirem dentro do apartamento no qual moravam no Residencial Eldorado, em Goiânia.\nConforme a investigação, a jovem desconfiou de uma traição e pediu para ver o celular do namorado. Durante a briga, André teria desferido a facada no peito da vítima. A Polícia Militar foi acionada e o rapaz foi preso em flagrante por feminicídio.\nEm nota, a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO), que representou o investigado na audiência de custódia, informou que não comentará o caso.