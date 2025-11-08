Uma garota de programa de 19 anos contou detalhes sobre o que viveu de 24 a 26 de outubro, momentos em que foi ameaçada, ofendida e agredida pelo empresário Lucas San Thiago Batista, de 24 anos, desde quando os dois estiveram em um hotel em Rio Quente como no retorno para Goiânia até o momento do acidente de trânsito envolvendo outros sete veículos e que deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas. Lucas está detido na central de triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e foi indiciado nesta quarta-feira (5) por sete crimes.\nO depoimento da mulher foi corroborado por uma amiga dela, que mostrou mensagens enviadas pela vítima nos três dias em que esteve em Rio Quente, narrando estar com medo pela forma agressiva de Lucas após o mesmo fazer uso de drogas e que ele estava bastante alterado. A amiga também disse ter recebido um áudio com Lucas ofendendo a mulher e depois feito uma chamada na qual deu para ouvir a vítima pedindo aflita para o empresário parar o carro. Todo o material que estava no celular dessa amiga foi incluído no processo.