-VÍDEO: Jovem percorre 500 km montado em mula para cumprir promessa ao Divino Pai Eterno (1.3427940)\nDepois de 17 dias na estrada, Bruno Pim Pim, de 29 anos, concluiu nesta terça-feira (30) a peregrinação de cerca de 500 quilômetros entre Porangatu, no norte de Goiás, e Trindade. Montado em uma mula, ele fez o percurso para cumprir uma promessa ao Divino Pai Eterno e compartilhou cada etapa da viagem com os seguidores nas redes sociais (Veja os vídeos acima).\nAo g1, em entrevista com a repórter Yanca Cristina, Bruno contou que fez a promessa em setembro de 2025, quando o pai esteve internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após um acidente. Ele ainda descreveu que chegar ao destino foi "uma sensação incrível, muita felicidade".\nBruno também publicou uma mensagem celebrando o fim da jornada.