-VÍDEO PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS DA JOVEM (1.3394662)\nA jovem Thaynnara Lima da Silva, de 18 anos, postou um vídeo nas redes sociais em que aparece pescando um pouco antes de desaparecer após cair no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, na região norte de Goiás. No vídeo, é marcado o horário, por volta das 9h37 da manhã de sábado (4). O Corpo de Bombeiros informou que as buscas continuam neste domingo (5) para localizar a jovem.\nAlém do vídeo publicado nas redes sociais de Thaynnara, outro vídeo enviado à irmã da jovem, Geovanna Eduarda, mostra o momento em que a lancha fica desgovernada (veja abaixo). Na imagem, é possível ver a lancha dando voltas no lago. Um homem que não teve o nome divulgado até a última atualização desta reportagem disse que viu o momento em que a menina caiu no lago.