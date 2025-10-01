-regiao_44_buraco.mp4 (1.3318975)\nUm jovem pulou em um buraco cheio de água após um cano se romper na região da 44, em Goiânia. O vídeo que viralizou nas redes sociais foi gravado nesta terça-feira (30). Ao POPULAR, a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) informou que um cano foi danificado e os reparos foram feitos durante o período da tarde. (Veja a nota completa na íntegra).\nNa gravação, o jovem aparece correndo sem camisa e de shorts em direção ao local alagado. Ele salta e diz “Valeu, meu prefeito”. O cenário é de uma via em obras, e o rompimento da tubulação provocou o vazamento. Ainda segundo a Saneago, a adutora foi danificada por uma empresa que está instalando placas e totens na região.\nJovem que pulou em um buraco cheio de água após um cano se romper, disse durante a gravação: “Valeu, meu prefeito.” (Reprodução/ Instagram Jardim Balneário)