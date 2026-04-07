Uma jovem que ateou fogo em uma colega dentro de um colécio no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, em 2022, foi condenada a mais de oito anos e três meses de prisão, por tentativa de homicídio. A pena, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, foi definida em júri realizado nesta terça-feira (7), na capital.\nO POPULAR entrou em contato com a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representou a ré Islane Pereira Saraiva Xavier, para comentar a decisão, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu em 31 de março de 2022, por volta das 20h30, no pátio do Colégio Estadual Setor Palmito, na capital. A vítima, Marianna Cristhina Gonçalves Areco Santos, à época com 17 anos, teve o corpo incendiado.\nEstudante é presa por suspeita de atear fogo em colega dentro de colégio em Goiânia