Caso de lesão corporal grave é investigado pela Deaem após vídeo mostrar vítima ferida (Arquivo pessoal/Natalya Cristina)\nA jovem Natalya Cristina de Alvarenga Figueiredo, de 28 anos, que denunciou ter levado socos do empresário Igor Luiz Soares Gonçalves, de 31, disse à repórter Eliane Barros que a briga começou sem motivo específico. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (27), no Parque Anhanguera, região sudoeste de Goiânia.\nA gente almoçou, já estávamos brigados desde o dia anterior, na terça. Briga idiota, briga besta. Ele falava que a culpa era minha. Que eu era muito ciumenta, que eu o descontrolava e que se eu fosse ‘de boa’ nada disso teria acontecido”, contou a jovem.\nAo POPULAR, o advogado de defesa do empresário, Cainã Camargo, disse que Igor não teria cometido as agressões contra Natalya. À reportagem, o advogado afirmou que ainda está se atualizando sobre os fatos e que o cliente está à disposição da polícia, devendo se apresentar assim que for chamado.