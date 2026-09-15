A jovem Geovanna Janny Brites Monteiro, de 23 anos, morreu após passar cerca de uma semana internada com queimaduras graves em Goiânia. Mãe de duas crianças pequenas, ela estava desaparecida desde o dia 28 de agosto, quando saiu do Jardim Novo Mundo, bairro onde morava na capital, para visitar a madrinha em Goianira e não voltou mais.\nAo POPULAR, a irmã da jovem, Thamires Cristina Soares de Oliveira, relatou que Geovanna sofreu queimaduras no dia 6 de setembro, após comprar combustível em um posto localizado nas imediações do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nLogo após, ela foi socorrida e encaminhada imediatamente à própria unidade de saúde. A família, que realizava buscas desde o fim de agosto sem qualquer pista, só soube do paradeiro de Geovanna após ser comunicada sobre a internação no hospital.