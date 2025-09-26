-VIDEO_ADOLESCENTE_CHOQUE_COM_RAPAZ (1.3317067)\nO operador de máquinas Wil Robson Júnior, que estava com a adolescente Nathály Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, no momento em que ela morreu após levar um choque, relatou em entrevista à TV Anhanguera que sentia descargas elétricas a cada tentativa de se mover. Ele contou que precisou rastejar para sair do local e que pediu forças a Deus para sobreviver.\nCada rastejada eu sentia o choque de novo. Eu não podia encostar em nada, nem no carro ao meu lado, e muito menos nela. Não podia me levantar, porque levaria outro choque. Fiquei calmo, pedi a Deus pra me dar força para continuar e fui rastejando até conseguir sair", relembrou Wil Robson.\nO acidente aconteceu na terça-feira (23), enquanto Nathály saía do trabalho, segundo informações da Polícia Militar. O POPULAR apurou que a papelaria onde ela trabalhava fica a cerca de 100 metros do local da tragédia, na Rua 20, no Centro de Goiânia.