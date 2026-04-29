Adriellen Barbosa Lima, de 22 anos (Arquivo pessoal / Rafaela Barbosa)\nAdriellen Barbosa Lima, de 22 anos, morta na frente da filha em Mineiros, no sudoeste goiano, ficou bastante conhecida por ter tido gêmeos de pais diferentes. Quando a jovem tinha 19 anos, sua gravidez foi classificada como superfecundação heteroparental, um caso raro na medicina. À época, o registro foi o 20º do tipo no mundo.\nApesar de os bebês serem parecidos, Adriellen começou a ter dúvidas sobre a paternidade quando eles tinham 8 meses. Ao realizar o exame de DNA com o homem que acreditava ser o pai, o resultado deu positivo para apenas uma das crianças. A jovem lembrou, então, que havia tido relações com outro homem no mesmo período fértil. O teste realizado com o segundo homem confirmou a paternidade do outro filho.