A jovem Rayssa Vitória Borges da Cruz, de 22 anos, que morreu após bater a moto em uma caminhonete em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, sobreviveu a outro acidente semelhante um ano antes. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) registrou que, em 7 de fevereiro de 2025, Rayssa bateu em um carro enquanto pilotava a moto, com uma garupa, na Vila Pai Eterno II, na mesma cidade.\nDesta vez, o acidente ocorreu no Setor São Sebastião, na sexta-feira (6). Ela foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), mas não resistiu aos ferimentos. Como o nome do motorista do veículo não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nNo ano passado, a PM informou que a jovem se encontrava “consciente, orientada e verbalizando” e apenas se queixava “de dores na tíbia direita, local onde apresentava um inchaço e hematoma”. Na época, ela e a passageira foram encaminhadas ao Hetrin e sobreviveram.