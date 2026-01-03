Na rede social do jovem ele compartilhava momentos de paixão por cavalos (Reprodução/Instagram de Caio Cesár Teixeira)\nO jovem Caio César Teixeira, de 22 anos, que morreu na última quinta-feira (1) após cair de um cavalo durante uma festa de folia em Jesúpolis, no centro goiano, era apaixonado por cavalos e festas de cavalgada, segundo o amigo Eduardo Cardoso. Durante uma entrevista AO POPULAR, o rapaz revelou que Caio César estava no pouso da folia da cidade ajudando na organização quando o cavalo em que ele montava assustou com o movimento e empinou, caindo assim em cima do jovem.\nCaio César morreu no local do ocorrido e não chegou a ser socorrido por equipes médicas. Segundo Eduardo, o amigo pegou um cavalo manso e de confiança de todos, porém o animal se assustou com tanta gente.\nEle montou nesse cavalo só de enxerto [sem os equipamentos de montagem] só com a tralha de cabeçada para levar ele [cavalo] para a cidade mais próxima para vim desfilando nele de carroça, voltando para o pouso de noite. Na hora de sair o cavalo estranhou um pouco e começou a querer refugar para os cantos. O cavalo empinou e caiu por cima dele, virou de costas em cima dele [Caio]”, explicou.