À esquerda, Carlos Eduardo, que tinha 23 anos. À direita, o veículo envolvido no acidente. (Reprodução/Instagram de Carlos Eduardo e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nCarlos Eduardo Araújo, de 23 anos, que morreu após a caminhonete em que ele estava atropelar um javali na GO-213, era um "menino de muita alegria e de um coração gigante". Ao g1, uma amiga do jovem, que preferiu não se identificar, também revelou que Carlos Eduardo trabalhava na fazenda da família dele, cuidando da lavoura e plantação.\nA amiga também disse que já trabalhou nessa fazenda e que Carlos Eduardo "amava viver". O acidente aconteceu no trecho da rodovia que fica em Ipameri, no sudeste goiano, mesma cidade onde o jovem morava.\nEm uma nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Ipameri lamentou o caso e afirmou que Carlos Eduardo era "um jovem trabalhador, cheio de sonhos e esperanças" (leia a íntegra ao final da reportagem).