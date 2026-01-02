Segundo a assessoria da Prefeitura de Morrinhos, Eduardo Henrique Ferreira Vieira era filho de Weder Vieira, cerimonialista da prefeitura. (Reprodução / TV Anhanguera e Divulgação / Assessoria da Prefeitura de Morrinhos)\nO jovem que morreu após o capotamento de uma caminhonete que transportava passageiros na carroceria, na GO-507, entre Caldas Novas e Rio Quente, era filho do locutor e cerimonialista Weder Vieira, do município de Morrinhos, região Sul de Goiás. Nas redes sociais, o pai publicou uma mensagem emocionada de despedida a Eduardo Henrique Ferreira Vieira, de 18 anos.\nPerder alguém é como perder um pedaço de nós. Perder um filho é um pedaço que se vai junto com o coração”, escreveu.\nNa publicação, o apresentador relembrou a relação próxima que mantinha com Eduardo e afirmou que não teve tempo de se despedir.