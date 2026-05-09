-Vídeo (1.3408067)\nA jovem Rayssa Caetano Pereira da Silva, de 20 anos, que morreu após perder a direção da moto e bater em um objeto, em Goiânia, foi homenageada por familiares e amigos com uma motociata realizada durante o seu cortejo de despedida (assista acima). O momento em memória da jovem aconteceu nesta sexta-feira (8).\n{Ela} amava moto, dirigia muito bem, mais infelizmente Deus quis ela mais cedo nos braços dele. Todos chamavam ela de anjo, sua luz nunca acabará 🤍”, desabafou a irmã dela, Renatha Riany.\nO velório de Rayssa começou às 4h de sexta, na Segunda Igreja Batista de Vera Cruz, localizada no Conjunto Vera Cruz II. O sepultamento ocorreu às 14h do mesmo dia, no Complexo Vale do Cerrado.\nJovem morre em acidente após perder a direção de moto em Goiânia\nMotorista morre após caminhão cair de ponte e ficar destruído na BR-364