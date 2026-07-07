Ana Júlia antes e depois do AVC (Reprodução/Instagram de Mônica Servato)\nA morte da estudante de Direito Ana Júlia Servato Cardoso, de 20 anos, no último sábado (4) em Itumbiara, no sul de Goiás, provocou uma onda de comoção e homenagens nas redes sociais. Após uma batalha de quase dois anos contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a jovem é lembrada por familiares e amigos como um símbolo de resiliência e fé. "Você foi luz", escreveram internautas ao se despedirem.\nEntre o diagnóstico de um AVC em 2024 e o despertar do coma 11 meses depois, a trajetória de Servato foi marcada por uma resistência que mobilizou Itumbiara. A jovem, que trabalhava no Fórum da cidade quando adoeceu, enfrentou uma longa jornada de reabilitação.\nO legado de força deixado por Ana Júlia foi destacado em dezenas de mensagens de despedida nas redes sociais. "Acompanhei a Ana Júlia desde o início e vi uma menina de força admirável, que lutou com coragem até o fim. Vi também uma família que nunca mediu esforços, cercando-a de amor e esperança em cada momento", comentou um internauta. "Acompanhava pelas redes a luta dela e da família. Agora não há mais dor ou limitações. Fica a saudade e o sentimento de que lutaram com ela o tempo todo. Que a dor vire boas lembranças", disse outro seguidor.