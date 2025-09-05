Brunna Lorrayne, de 22 anos, foi uma das pessoas baleadas após a festa de som automotivo. (Reprodução/Instagram Suzy Rocha)\nA jovem Brunna Lorrayne Afonso Campos, de 22 anos, que morreu após ser baleada em uma festa de som automotivo, “era luz” e “tinha muita vontade de viver”. A descrição foi feita nas redes sociais por uma amiga da vítima, a modelo Valéria Bassarely. Brunna passou mais de 50 dias internada e precisou fazer uma série de cirurgias, mas não resistiu. Valéria também destacou que a amiga gostava de sorrir, dançar e que ela lutou muito pela vida.\nVocê nunca vai morrer na minha memória, princesa. Foi linda sua passagem nesse mundo. Seu sorriso vai ficar para sempre na minha cabeça. Te amo", compartilhou Valéria.\nBrunna levou um tiro na região do abdômen. “A bala perfurou demais. Ela teve um quadro de melhora, mas depois piorou”, revelou Valéria. A jovem morreu na última quarta-feira (3) no Hospital Santa Luzia, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O enterro ocorreu nessa quinta-feira (4).