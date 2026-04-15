Lucas Alexandre de Melo Peixoto, de 27 anos (Reprodução / Instagram de Lucas Alexandre)\nLucas Alexandre de Melo Peixoto, de 27 anos, que morreu no último domingo (12) após ser picado por uma cobra em uma chácara de Anápolis, é lembrado por ser brincalhão e alguém em quem todos podiam confiar, segundo Pollyana Alves, amiga do jovem.\nCom o Lucas não tinha tempo ruim. Você não via ele triste, ele brincava com tudo, ria de tudo. Ele era carinhoso, atencioso, animado e brincalhão”, afirmou.\nAlém do jeito leve, ele também é descrito como responsável e focado. Lucas estudava química e trabalhava como motorista de aplicativo em Goiânia. Segundo a amiga, o jovem também era um homem íntegro, pé no chão, "mas sem perder o carinho pelas pessoas".\nAo POPULAR, Pollyana contou que Lucas e o marido estavam juntos desde 2016 e oficializaram a união em agosto de 2024. Pollyana, que foi testemunha do casamento, relembra o momento como marcante. "Foi lindo e emocionante. O Lucas estava até bobo no dia, sem acreditar”, contou.