A irmã do jovem José Guilherme Montalvão Cerqueira, de 19 anos, que morreu em um acidente na GO-206 quando voltava de um luau, em Quirinópolis, no sudoeste goiano, havia pedido para que o irmão não saísse de casa horas antes do ocorrido. Em entrevista ao g1 Goiás, Maria Fernanda revelou que o jovem estava comemorando o aniversário da sobrinha, disse que só ia na casa do amigo, outra vítima fatal do acidente, e depois sumiu.\nEle estava comigo em casa, nós estávamos comemorando o aniversário da sobrinha dele. Ele ficou aqui comigo um tempo, pedi para ele não sair, e mandei ele avisar quando saísse daqui de casa, era umas 22h da noite. Ele disse que só ia na casa do amigo dele, o que morreu também, os dois eram muito amigos, desde a infância. Ele só me avisou nesse momento, depois sumiu”, contou.