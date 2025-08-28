O jovem que morreu em um acidente com caminhão no Anel Viário caiu da moto antes de ser atropelado, constatou a Polícia Técnico-Científica. A vítima foi identificada como João Vitor Davi de Almeida, de 22 anos. O acidente aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na manhã de terça-feira (26).\nDe acordo com a Polícia Científica, em determinado momento, o jovem teria perdido o controle da moto que tombou com ele e o arrastou pela via, na sequência, o motocislita foi atingido por um caminhão.\nA causa que levou ao tombamento da motocicleta será objeto de análise detalhada e, se identificada, constará no Laudo Pericial de Exame de Local", acrescentou a Polícia Científica.\nMotociclista morre ao tentar passar entre dois veículos no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia\nÍndice de acidentes e mortes com motos revela tragédia urbana em Goiás