À esquerda, o jovem Nilson Xavier. À direita, registro do acidente na GO-221 (Divulgação/Polícia Municipal de Palestina de Goiás)\nO jovem Nilson Xavier Júnior, de 21 anos, que morreu em um acidente na GO-221, em Palestina de Goiás, era "um menino que amava a família". A informação foi compartilhada com o POPULAR pela irmã dele, Vanderlainy Santos. A batida também matou a estudante Mariele de Sousa, de 15 anos, que era filha do vereador Oziel Dantas (MDB).\nSegundo Vanderlainy, Nilson era o filho caçula.\nSomos três irmãos, sendo ele o único homem, então ele era o nosso xodó. Ele faz muita falta, nosso irmão tinha um sorriso lindo. Ele gostava de jogar bola e trabalhava com pintura", explicou.\nVanderlainy também revelou que Nilson fazia amizades com facilidade e era sempre bem recebido nos lugares que frequentava. O jovem era solteiro e não tinha filhos. Ela ainda disse que a mãe está muito abalada com a situação. "Nossa mãe está completamente desesperada. Ela ainda o espera para jantar", compartilhou.