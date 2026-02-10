Rayssa Vitória Borges da Cruz morreu aos 22 anos (Instagram / Rayssa Vitória)\nA jovem Rayssa Vitória Borges da Cruz, de 22 anos, que morreu após bater a moto em uma caminhonete em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, era apaixonada pela filha. Nas redes sociais, há diversas fotos que mostram o crescimento da menina ao longo dos 4 anos e o afeto entre as duas. Em um dos registros, Rayssa escreveu: “O amor mais perfeito, puro e sincero”.\nUm perfil no Instagram foi criado para mostrar a rotina da pequena. Na rede social da mãe, o primeiro registro foi em junho de 2021, onde ela descreve: “Minha vida todinha”, época em que a menina era ainda uma recém-nascida. Em outra imagem, ela mencionou que a filha tinha “o sorriso mais lindo do mundo”.\nA garota era só alegria nas fotos, quando estava sorrindo e brincando. Até mesmo os registros dela dormindo demonstravam a fofura da menina. Quando maior, prestes a completar três anos, a menina demonstrava seus dotes na cozinha ao fazer um brigadeiro.