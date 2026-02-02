-video: acidente mutirao (1.3368665)\nJoão Gabriel de Siqueira Costa, de 18 anos, que morreu em um acidente envolvendo três veículos no cruzamento das avenidas T9 e Mutirão, no setor Marista, em Goiânia, na madrugada do último sábado (31), tinha acabado de passar na prova para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de moto, segundo informaram familiares à TV Anhanguera.\nSegundo informações do delegado Paulo Ludovico, o Fiat Palio, que levava as vítimas, teria avançado o sinal vermelho e colidido com um VW Virtus. Na sequência, bateu em uma Dodge Ram e em um Fiat Argo que estava estacionado na via.\nAinda segundo a emissora, o motorista do Palio, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave e permanece internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Além de João Gabriel, outro passageiro, Eduardo Araújo Saraiva, de 20 anos, também morreu.