À esquerda, Victor Silva, de 26 anos. À direita, carro de luxo que ficou partido ao meio (Arquivo pessoal/Thais Braga e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nPai de uma menina de 2 anos e de um bebê de dois meses, o jovem Victor Silva, de 26 anos, morreu no acidente que partiu um carro de luxo ao meio na GO-080, no trevo de Damolândia. Em relato ao repórter Vinícius Silva, do g1 Goiás, a prima da vítima, Thais Braga, contou que ele viajava de carona para Jaraguá, onde pretendia buscar um veículo para revenda. A tragédia deixou os pais do rapaz desolados.\nO Victor deixou duas crianças, uma menina de dois anos e um bebê que fez dois meses no dia em que ele faleceu. Estava indo correr atrás do pão de cada dia dele. Um menino muito família, cristão, muito certo, muito correto", disse a prima.\nO acidente aconteceu na última sexta-feira (11), no trecho entre Nerópolis e Petrolina de Goiás. O Audi em que Victor viajava seguia no sentido Nerópolis-Petrolina quando bateu contra a traseira de uma carreta, ficando totalmente destruído e dividido em duas partes.