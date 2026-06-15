O enterro de Maria Eduarda Rodrigues Freitas, 21, ocorreu na manhã de domingo (14) em Jandira, na Grande São Paulo. A jovem morreu neste sábado (13) durante uma atividade de rope jump (salto com corda) na ponte do Esqueleto, localizada no limite entre Limeira e Cordeirópolis, no interior paulista.\nO velório foi realizado no Velório Municipal de Jandira, cidade onde a jovem morava. Familiares e amigos participaram da despedida antes do sepultamento, que começou às 11h no Cemitério Municipal.\nA Prefeitura de Limeira publicou uma nota de pesar após o acidente. No comunicado, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem e afirmou que vai colaborar com as autoridades competentes na apuração do caso.\nA academia onde a jovem trabalhava também lamentou a morte nas redes sociais. Em nota, a equipe da Panobianco Silverstone afirmou que ela era uma colaboradora marcada pela dedicação, carinho, alegria e respeito com que tratava colegas e alunos. O estabelecimento ainda prestou solidariedade aos familiares e amigos e desejou força para enfrentar a perda.