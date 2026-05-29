- pesca_esportiva_morrinhos.mp4 (1.3416249)\nDaniel Queiroz Borges de Oliveira, de 18 anos, fisgou um peixe de mais de 40 kg no Pesque Pague do Sítio, em Morrinhos, no sul de Goiás. O pescador esportivo, que descreveu o animal como um "monstro dos rios", afirmou tratar-se de um tambacu e destacou a captura como o seu "maior feito pesqueiro". Contudo, o biólogo Hélder Lúcio pondera que, devido à alta incidência de híbridos em pesque-pagues, a identificação precisa é difícil: 'Não se pode descartar que seja um tambaqui', explicou o especialista.\nEm entrevista ao g1 Goiás, concedida às repórteres Aline Goulart e Michely Loures, o pescador destacou que a captura foi uma surpresa. Para tirar o peixe da água, Daniel utilizou pedaços de pão francês como isca. Enquanto os outros pescadores se concentravam em uma área movimentada do lago, o jovem decidiu se afastar e lançar sua linha em um ponto isolado.