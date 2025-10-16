Morgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, estava desaparecida desde domingo (Arquivo pessoal / Flora Alves Ruiz)\nMorgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, que estava desaparecida após sair de uma lanchonete, foi encontrada morta, na região do Poço Sota, na Cidade de Goiás, no noroeste do estado. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito pela prática do feminicídio.\nComo o nome não foi divulgado, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nA jovem estava desaparecida desde domingo (12), de acordo com a Polícia Civil (PC). Ao POPULAR, o delegado Gustavo Cabral, responsável pelo caso, afirmou que Morgana foi encontrar um grupo de amigos na lanchonete e de lá saiu acompanhada somente com o suspeito rumo à piscina natural formada no Rio Bacalhau. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima e o suspeito saíram da lanchonete.