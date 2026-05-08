-VÍDEO: Jovem que teve reação alérgica após cheirar pimenta é internada novamente e está na UTI (1.3407676)\nA trancista Thaís Medeiros de Oliveira, de 28 anos, que sofreu uma grave reação alérgica após cheirar um frasco de pimenta em 2023, foi internada novamente e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo comunicado divulgado por Sérgio Alves Silva, padrasto da jovem, nas redes sociais nesta sexta-feira (8).\nDe acordo com a publicação, Thaís voltou a ser internada após cerca de sete meses em cuidados domiciliares. Ainda segundo ele, a jovem passa por uma bateria de exames e segue sob observação dos médicos.\nAgora estamos aguardando os resultados dos exames para saber como vai proceder daqui para frente”, disse Sérgio.\nNa publicação, o padrastro também afirmou que a jovem “não vinha bem nos últimos dias” e que a mãe, Adriana Medeiros, está abalada com a nova internação. A família reforçou o pedido de apoio e orações, e Sérgio reforçou que Thaís está bem.