-VÍDEO (1.3410924)\nA jovem Thaís Medeiros, que passou mal após cheirar pimenta, recebeu alta nesta sexta-feira (15). A mãe dela, Adriana Medeiros, publicou um vídeo comemorando que a jovem estava melhor e já anunciava nas redes sociais a previsão de alta da filha. Antes de ser internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), Thaís Medeiros recebia há sete meses cuidados em casa.\nEm nota, o Crer informou que Thaís estava internada desde 7 de maio deste ano com diagnósticos de pneumonia e diarreia. Ela passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seguiu na enfermaria até a alta hospitalar. Além disso, o centro de reabilitação ainda informou que o acompanhamento seguirá por meio do programa Crer em Casa, serviço de atenção domiciliar da unidade (leia nota completa ao final do texto).