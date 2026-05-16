-VÍDEO (1.3410924)\nThaís Medeiros, que teve uma grave reação alérgica após cheirar um frasco com pimenta, recebeu alta do hospital na sexta-feira (15), após dias internada. A mãe dela, Adriana Medeiros, publicou um vídeo comemorando que a jovem estava melhor: 'Foram dias de muita luta, mas vencemos mais essa etapa'.\nEm nota, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) informou que Thaís estava internada desde 7 de maio deste ano com diagnósticos de pneumonia e diarreia. Ela passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seguiu na enfermaria até a alta hospitalar. Além disso, o centro de reabilitação ainda informou que o acompanhamento seguirá por meio do programa Crer em Casa, serviço de atenção domiciliar da unidade (leia nota completa ao final do texto).\nNas redes sociais, Thaís aparece sendo transportada dentro de um carro após a alta hospitalar. No fundo do vídeo, duas pessoas a convidam para retornar à casa. “Olha aí quem está voltando para casa? Vamos mais uma vez para a casa, Thaís?”.