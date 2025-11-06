Em 17 de novembro de 2012, Samuel Rodrigues foi atingido por um rojão em um show do Festival Caldas Country (Reprodução/ Instagram Samuel Rodrigues)\nAos 32 anos, Samuel Rodrigues é a prova de que o humor pode ser a maior ferramenta de superação. Conhecido na internet pelo nome 'Cadê Meu Nariz', Samuel compartilha sua história de vida e rotina com diversão e bom humor. No dia a dia, ele faz posts divertidos e se tornou inspiração para os seguidores.\nEm 2012, ele teve o rosto desfigurado ao ser atingido por um fogo de artifício no Festival Caldas Country, em Caldas Novas, na região sul do estado. Casado, e pai de dois filhos, ele compartilha registros com a família atrelados a piadas e momentos de descontração.\nCom 19 anos, na época, Samuel Rodrigues foi atingido por um rojão que explodiu no seu rosto. (Reprodução/ Instagram Samuel Rodrigues)