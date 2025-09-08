-pimenta_jovem_reacao.mp4 (1.3309631)\nA jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 28 anos, que teve reação alérgica ao cheirar pimenta, celebrou o aniversário juntamente com a família neste domingo (7). Na gravação os familiares cantaram parabéns para Thais e ao final Adriana Medeiros fez um discurso. 'Eu não queria estar comemorando isso não, mas só pra gente guardar, lembrar! Mais um ano na batalha com a Thais, mais um ano de vida né filha? Mas estamos aí, firmes e fortes', disse a mãe.\nA mãe também disse que a comemoração não está sendo como eles esperavam, mas que admira a força da filha: 'A gente sempre vai estar aqui, não é minha filha? Não é do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer, mas a gente vai estar. Porque a mamãe nunca viu uma pessoa tão forte como você, e a mamãe te ama muito, viu? Parabéns! Parabéns! Parabéns!', falou Adriana Medeiros olhando para a filha.