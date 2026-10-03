-Vídeo Thais (1.3463521)\nTrês anos após sofrer uma grave reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta em conserva, a jovem Thaís Medeiros de Oliveira, de 29 anos, mantém uma rotina de cuidados 24 horas por dia em casa, em Goiânia. Com o suporte de profissionais e o revezamento constante da família, o tratamento visa garantir o bem-estar, a cicatrização de lesões e o conforto físico da jovem, mas o quadro neurológico é considerado irreversível (confira o vídeo acima).\nAo POPULAR, Adriana Medeiros, mãe de Thais, contou que, embora o quadro permaneça estável e sem evolução, o tratamento intensivo em casa tem garantido estabilidade clínica à jovem.\nO tratamento dela continua sendo feito em casa. Os fisioterapeutas, a fonoaudióloga e os médicos do CRER vêm até aqui e fazem de tudo para tratá-la em casa. A gente continua na luta para dar o melhor conforto a ela. Depois de quase três anos e oito meses, consegui fechar duas lesões por pressão e hoje só resta uma; está tudo bem controlado. O quadro é irreversível, como já sabemos. Eu acredito no que os médicos dizem, mas também confio em Deus", contou a mãe.