Emiliane Tamara, de 24 anos (Reprodução/Instagram Emiliane Tamara e Divulgação/Polícia Militar)\nA jovem Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, que foi sequestrada, amordaçada e acorrentada pelo ex-companheiro, Ailton Rodrigues, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, relatou que teve crises de ansiedade por causa das críticas que tem recebido nas redes sociais.\nHoje eu acho que eu tô do jeito que algumas mulheres queriam me ver, né? Tive que ir para o hospital, fui medicada porque não tô bem. Passei a noite em claro, tive crises de ansiedade com o tamanho da demanda dos comentários. Vocês conseguiram causar uma crise na minha pessoa. Eu passei a noite lendo e relendo algumas coisas. Pensem com carinho quando vocês forem comentar alguma coisa [...] Muita coisa me afetou muito e eu tive que buscar amparo. Já foi agendado com psiquiatra e vou iniciar o tratamento”, relatou a jovem.